Норильск, Красноярский край, , 04:34 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка по факту ДТП на автодороге Норильск — Кайеркан с участием семи транспортных средств, в том числе четырёх пассажирских автобусов. Проверку проводит прокуратура города Норильска.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Красноярского края, по предварительным данным, ДТП произошло 26 января с 15:00 до 15:30 по местному времени. С места происшествия эвакуированы около 270 пассажиров. Их направили в ближайшее административно-бытовое здание, пострадавших нет.

В результате ДТП образовался затор. Постепенно было восстановлено одностороннее движение.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Норильске 26 января действовало штормовое предупреждение по очень сильному ветру (до 25 м/с).

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