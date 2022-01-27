Тюмень, , 04:25 — REGNUM В Тюмени женщина упала с лестницы в детском саду и получила компенсацию морального и материального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пациентка поднимается по лестнице Скриншот видео со страницы Татьяны Кудрявцевой «Вконтакте»

Инцидент произошёл в марте 2021 года в детском саду N118 Тюмени. Женщина спускалась со второго этажа учреждения и упала. В больнице ей диагностировали травму нескольких поясничных позвонков. Женщина через суд потребовала компенсацию морального и материального вреда с дошкольного учреждения.

Суд удовлетворил иск. Детский сад обязан выплатить пострадавшей матери воспитанника 180 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из больниц Татарии на пятилетнего мальчика упал шкаф. Проводится доследственная проверка.

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