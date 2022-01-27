Владивосток, , 04:42 — REGNUM Годовая инфляция на Дальнем Востоке в декабре 2021 года почти не изменилась и составила 7,15% после 7,14% в ноябре, но осталась ниже, чем в целом по России, — 8,39%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аналитику сайта Банка России.

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В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем годовая инфляция увеличилась в семи регионах ДФО: на Чукотке, Сахалине, в Забайкальском и Камчатском краях, Якутии, Бурятии и в ЕАО.

В Приморье инфляция почти не изменилась. В Хабаровском крае, на Колыме и в Приамурье годовой рост цен замедлился.

При этом рост цен на товары и услуги был обусловлен общероссийскими факторами — увеличением издержек производителей и поставщиков, а также тем, что спрос на отдельные непродовольственные товары по-прежнему опережал предложение. Сдерживающим фактором в ДФО оказались ослабление спроса на некоторые услуги и расширение предложения на отдельных продовольственных рынках.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары не изменился и составил 9,18% в декабре после 9,22% в ноябре.

Годовой прирост цен на непродовольственном рынке в дальневосточных регионах увеличился до 7,13% в декабре после 7,04% в ноябре. Ускорился рост цен на легковые автомобили, одежду и белье. Дополнительное влияние на динамику цен на непродовольственные товары оказывал рост расходов поставщиков из-за высокой загруженности портов и удорожания ГСМ.

Годовой прирост цен в сфере услуг уменьшился до 4,37% в декабре после 4,44% в ноябре. Прекращение прямого авиасообщения между регионами Дальнего Востока и Турцией в ноябре уменьшило спрос на услуги зарубежного туризма в декабре 2021 года, что привело к снижению годового темпа прироста цен на них.

В целом по России годовая инфляция в декабре 2021 года осталась на уровне ноября. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4−4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье уменьшился годовой прирост цен на продовольствие — с 8,93% в ноябре до 8,57% в декабре 2021 года. По сравнению с декабрем 2020 года подешевели огурцы, замедлился рост цен на помидоры, подсолнечное масло и яйца.