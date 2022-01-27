Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее впервые с начала пандемии выявили 14 518 зараженных коронавирусом нового типа за одни сутки, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

По его данным, 14 301 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это рекордный показатель по выявленным за сутки пациентам за все время пандемии.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне — тогда в республике подтвердили 13 012 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Рекордный рост заболеваемости в Республике Корея центр связывает с распространением штамма «Омикрон», который уже занял доминирующее положение в стране.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 777 497. Также за минувшие сутки в стране скончались 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6654 человека.