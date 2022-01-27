Братислава, , 04:15 — REGNUM Страны НАТО рассматривают возможность создания подразделения на территории Словакии, передает телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Союзники по НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии», — говорится в сообщении.

Телеканал уточняет, что группировки войск в этих странах будут аналогичны уже существующим в Прибалтике и на территории Польши. При этом утверждается, что это связано с якобы возрастающей угрозой со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Чехии заявил о намерениях Праги представить свои идеи по усилению НАТО в Восточной Европе. Предполагается, что Чехия предложит свои варианты увеличения количества подразделений Североатлантического альянса.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы Пентагона и минобороны Польши намерены усиливать военную мощь Украины