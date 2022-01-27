Братислава, 27 января, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Страны НАТО рассматривают возможность создания подразделения на территории Словакии, передает телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Союзники по НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии», — говорится в сообщении.

Телеканал уточняет, что группировки войск в этих странах будут аналогичны уже существующим в Прибалтике и на территории Польши. При этом утверждается, что это связано с якобы возрастающей угрозой со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Чехии заявил о намерениях Праги представить свои идеи по усилению НАТО в Восточной Европе. Предполагается, что Чехия предложит свои варианты увеличения количества подразделений Североатлантического альянса.