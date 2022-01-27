Владивосток, 27 января, 2022, 04:12 — ИА Регнум. В Приморье уменьшился годовой прирост цен на продовольствие — с 8,93% в ноябре до 8,57% в декабре 2021 года. По сравнению с декабрем 2020 года подешевели огурцы, замедлился рост цен на помидоры, подсолнечное масло и яйца. На динамику цен повлияли сразу несколько факторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

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«Годовой рост цен на продовольственные товары сдержала ситуация с овощами. В 2020 году из-за противоэпидемических мер сократились поставки овощей из Китая, и цены на них росли. В декабре 2021 года ограничения ослабли, к тому же на прилавки приморских магазинов стало поступать больше овощей местного производства», — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

На непродовольственные товары годовой прирост цен, незначительно увеличился — с 7,68% в ноябре до 7,88% в декабре. Дорожали иностранные легковые автомобили, одежда. Объём выпуска иномарок снизился: из-за нехватки комплектующих предложение не успевало за спросом. Цены на одежду повысились вслед за ростом мировых цен на хлопок.

В целом по итогам декабря годовая инфляция в Приморье крае практически не изменилась и составила 7,36% после 7,39% в ноябре. Это ниже общероссийского показателя — 8,39%.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России с 15 по 21 января выросли в среднем на 0,22%, а с начала года — на 0,88%.