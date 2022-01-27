Москва, , 03:57 — REGNUM Снегопады и потепление до нуля градусов ожидается с 28 января и до конца месяца в Москве. Об этом 26 января сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Снегопад в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточнил специалист, в Москве, начиная с 28 января начнутся снегопады на фоне усиления ветра до 15 м/сек. По словам Вильфанда, погода будет снежной до конца месяца и сугробы подрастут на пять сантиметров, но одновременно ожидается потепление.

Уже 29 января в Москве ожидается температура воздуха −3…−5 градусов, в последние два дня месяца, 30 и 31 января, ожидается лёгкий мороз, до — 6 градусов ночью, а днём столбик термометра может подняться до нуля градусов. Такая температура выше климатической нормы на пять-шесть градусов.

Также метеоролог предупредил об аномально низком атмосферном давлении, которое будет наблюдаться 30 января. В этот день оно опустится до 725 мм рт. ст., тогда как норма составляет 748 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до конца текущей недели в Москве ожидается выпадение до 8 мм осадков в виде снега.

Читайте ранее в этом сюжете: До 8 мм осадков может выпасть в Москве до конца недели