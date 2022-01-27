Лондон, 27 января, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Объем производства автомобилей в Великобритании снизился до рекордно низкого показателя с 1956 года. Об этом говорится в отчете британских автопроизводителей.

The Tire Zoo Автомобили

Согласно документам, за 2021 год в Соединенном Королевстве произвели 859 575 автомобилей. Этот показатель на 6,7% ниже, чем за весь 2020 год. При этом в сравнении с допандемийным 2019 годом показатели производства оказались ниже на треть.

Автопромышленники называют несколько причин снижения производства в Великобритании. Они связывают кризис с дефицитом полупроводников в мире, приостановку работы завода Honda в Суиндоне, Brexit, а также ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

При этом в отчете говорится, что в Соединенном Королевстве в 2021 году произвели рекордное количество электромобилей и гибридов. На них приходится около 25% от всех произведенных машин. Также отмечается, что большинство из произведенных на британской территории автомобилей были проданы за границу.