Красноярск, 27 января, 2022, 03:45 — ИА Регнум. В четверг, 27 января, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −12… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 07:35 на Театральной площади было — 13 °C.

Ночью с 27 на 28 января ожидается до −20… −17 °C, облачно, без осадков.

Скорость ветра переменных направлений 2−7 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В пятницу, 28 января, в Красноярске до −16… −12 °C, облачно, временами небольшой кратковременный снег. Ночью — до −23… −21 °C.

В субботу, 29 января, в Красноярске ожидается до −17… −13 °C днём и до −22… −20 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 27 января на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, сильная метель.

27−28 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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