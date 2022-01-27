Лондон, , 03:44 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует в ближайшие дни совершить официальный визит в Россию. Об этом он заявил 26 января в комментарии изданию The Times.

Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Чиновник пояснил, что собирается провести встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Он допустил, что «конфликта» Украины и России можно избежать. Вместе с тем Уоллес признался, что «у него нет оптимизма» по указанной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Бен Уоллес заявил, что не стоит рассчитывать на отправку войск Великобритании на Украину в случае эскалации конфликта в стране.

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