Москва, 27 января, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Кассационный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции по иску «Роснефти» к Центральной энергетической таможне (ЦЭТ), которая начислила нефтекомпании 5,76 млрд рублей. Вердиктом суда компанию фактически освободили от уплаты этой суммы, передаёт ИА REGNUM.

Rnsmng.rosneft.ru Роснефть

В карточке дела 26 января 2022 года появилась запись о результатах рассмотрения кассационной жалобы Центральной энергетической таможни — «оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения».

Спор слушался с февраля 2021 года. «Роснефть» в нём обжаловала решение таможенного органа от 22 июня 2020 года. В материалах суда уточнялось, что компания в июле того же года получила уведомления «о неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней» на сумму 5 764 783 837,15 рубля. В их составе таможенные пошлины — 5 289 235 360,52 рубля, пени — 475 548 476,63 рубля.

Третьими лицами в деле выступали Минфин России и пять нефтекомпаний.

ЦЭТ, вынося решение о начислении более 5,7 млрд рублей, аргументировало это тем, что при исполнении контракта на поставку нефти в адрес китайских компаний «Роснефть» не имела права на льготу — освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин. Первая инстанция поддержала таможенный орган, а вторая — пересмотрела вердикт в пользу нефтекомпании, который и поддержал кассационный суд.