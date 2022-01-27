Владивосток, , 03:32 — REGNUM Дальневосточной электронной таможней возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Лесоматериал Mzdom.ru

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Как показала проверка ведомства, с июля по октябрь 2021 года коммерческая организация направила на таможенный пост Дальневосточной электронной таможни 18 деклараций с недостоверными сведениями происхождения лесоматериалов. Всего оформлялся вывоз за рубеж лесоматериалов на сумму более 13 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вынесли приговор жителю ХМАО-Югры. Его признали виновным в контрабанде лесоматериалов.