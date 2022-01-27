Токио, , 03:30 — REGNUM Запущенные военными КНДР 27 января неопознанные снаряды, предположительно являющиеся ракетами малой дальности, упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство Kyodo.

Ракетные испытания в КНДР Cnbc.com

По его данным, профильные министерства и ведомства в настоящее времясобирают и анализируют информации об этом запуске.

Напомним, данный ракетный пуск КНДР является уже шестым в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд.

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