Токио, 27 января, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Запущенные военными КНДР 27 января неопознанные снаряды, предположительно являющиеся ракетами малой дальности, упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство Kyodo.

Cnbc.com Ракетные испытания в КНДР

По его данным, профильные министерства и ведомства в настоящее времясобирают и анализируют информации об этом запуске.

Напомним, данный ракетный пуск КНДР является уже шестым в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд.