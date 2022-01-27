Вашингтон, 27 января, 2022, 03:17 — ИА Регнум. «Безумием» является намерение Белого дома отправить в Европу дополнительные контингенты американских военнослужащих из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп 26 января в интервью ведущему подкаста The Great America Show Лу Доббсу.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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Республиканец вновь отметил, что в случае его правления в Соединенных Штатах ничего подобного не произошло бы. Трамп считает, что следующим местом на планете, где власти США начнут усиливать напряженность, станет Тайвань.

Кроме того, бывший американский лидер выразил мнение, что Соединенные Штаты потеряли уважение в мире. Трамп добавил, что такая политика президента страны Джо Байдена может «спровоцировать Третью мировую войну».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США могут увеличить свой военный контингент в Европе еще до «вторжения на Украину», которое, как считают на Западе, планирует Россия.