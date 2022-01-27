Москва, , 03:35 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отклонил требование Министерства обороны РФ к предприятию из Красноярского края — АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва», которое входит в дивизион госкорпорации «Роскосмос». Речь шла о взыскании более 1 млрд рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В удовлетворении иска отказать. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия», — отмечает в результативной части судья Мищенко.

Спор слушался с июня 2020 года. Речь шла о взыскании 1 046 460 334,91 рубля.

Напомним, в сентябре 2021 года суд отказал министерству во взыскании с той же компании 816 млн рублей, а за несколько месяцев до этого отклонил притязания на 1,5 млрд рублей, фигурировавшие как неустойка.

16 февраля 2022 года арбитраж Омской области заслушает иск областной прокуратуры к той же красноярской компании и АО «Сибирские приборы и системы». Минобороны РФ участвует в деле третьим лицом. Речь идёт о признании одного из пунктов госконтракта недействительным — «в части срока перевода ориентировочной (уточняемой) цены в фиксированную».