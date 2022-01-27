Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин 26 января обсудил по телефону с главой польского военного ведомства Мариушем Блащаком наращивание военного помощи Украине, а также укрепление средств сдерживания НАТО на «восточном фланге» альянса. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Ллойд Джеймс Остин III U. S. Central Command

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По его словам, военные чиновники двух стран обсудили «ничем не спровоцированное наращивание Россией сил вокруг Украины», которое продолжается и по настоящее время.

Джон Кирби «Они выразили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также неизменную приверженность наращиванию оборонного потенциала украинских сил».

Часть разговора была посвящена обмену мнениями об «укреплении средств сдерживания вдоль восточного фланга НАТО».

Напомним, в Донецкой Народной Республике (ДНР) не исключили проведения Украиной в Донбассе провокационных постановочных химатак, по примеру Сирии, вдоль всей линии соприкосновения сторон конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, Чехия представит НАТО свои предложения по усилению боеспособности восточного крыла альянса.

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