Хабаровск, 27 января, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Налоговый орган предъявил банкротные претензии к МУП «Генерирующие электрические сети Нанайского муниципального района Хабаровского края». Основанием для обращения в арбитраж Хабаровского края стала многомиллионная задолженность. Дело судом пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Creative-commons-images.com Банкротство

Заявителем в споре выступает управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю. Иск подан 27 января 2022 года. Сумма долга составляет 41 310 486,71 рубля.

Третьими лицами в споре заявлены ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО, управление Росреестра. Арбитражного управляющего предложено выбрать из ассоциации арбитражных управляющих «Арсенал».

В ЕГРЮЛ МУП зарегистрировано в ноябре 2016 года администрацией муниципального района. Среди задач, поставленных перед предприятием, — ремонт, обслуживание и восстановление электрических воздушных сетей, энергоснабжение зданий и сооружений. Руководитель юрлица — Евгений Прилуцкий.