Стамбул, Турция, , 03:04 — REGNUM Приём и отправку авиарейсов постепенно возобновляет после двух суток коллапса международный аэропорт в Стамбуле. Об этом 26 января сообщила пресс-служба авиакомпании «Победа».

Аэропорт Стамбул BİLGEHAN EMRE BİLGİN

Спустя двое суток ожидания российские туристы смогли вылететь из аэропорта в Стамбуле в Санкт-Петербург. При этом часть взлётно-посадочных полос ещё не расчищена, поэтому большинству пассажиров, скорее всего, придётся задержаться в аэропорту ещё на какое-то время.

Сильнейший за последние 29 лет снегопад полностью парализовал работу аэропорта в Стамбуле. Двое суток воздушная гавань не отправляла и не принимала авиарейсы, а пассажиры не могли покинуть здания аэропорта из-за снежных заносов на дорогах. Непогоду в аэропорту были вынуждены пережидать несколько сотен пассажиров. Позднее часть пассажиров была размещена в отелях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в аэропорту Стамбула тысячи пассажиров ожидают окончания снегопада.

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