Каракас, 27 января 2022, 22:39 — REGNUM Венесуэла готовится постепенно возобновлять международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии короанвируса. Об этом сообщил 26 января президент Национального института гражданской авиации Венесуэлы Хуан Тейсейра Диас, передаёт новостное агентство Prensa Latina.

Каракас. Венесуэла
Каракас. Венесуэла
Christian Madsen

Несмотря на это, Диас напомнил о действующем в стране чрезвычайном положении, накладывающем ограничение на полеты, и призвал подождать, отметив, что «для венесуэльского государства приоритетом является сохранение жизней граждан».

В настоящее время Венесуэла сохраняет международное авиасообщение с небольшим числом стран. Единственными разрешенные маршруты проложены в Доминиканскую Республику, Панаму, Мексику, Боливию, Россию, Турцию, Испанию и Кубу.