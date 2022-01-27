Каракас, 27 января, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Венесуэла готовится постепенно возобновлять международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии короанвируса. Об этом сообщил 26 января президент Национального института гражданской авиации Венесуэлы Хуан Тейсейра Диас, передаёт новостное агентство Prensa Latina.

Christian Madsen Каракас. Венесуэла

Несмотря на это, Диас напомнил о действующем в стране чрезвычайном положении, накладывающем ограничение на полеты, и призвал подождать, отметив, что «для венесуэльского государства приоритетом является сохранение жизней граждан».

В настоящее время Венесуэла сохраняет международное авиасообщение с небольшим числом стран. Единственными разрешенные маршруты проложены в Доминиканскую Республику, Панаму, Мексику, Боливию, Россию, Турцию, Испанию и Кубу.