Москва, 27 января, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Максимум суточных случаев заражения штаммом «Омикрон» в России следует ожидать в период с 5 по 11 февраля, заявил демограф Алексей Ракша 26 января в интервью «Ленте.ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Эксперт отметил, что в настоящее время вся страна, за исключением ряда регионов, находится в первой половине резкого роста заболеваемости COVID-19.

«Причем счет идет на дни. Сейчас уже почти по всей стране начался рост заболеваемости, кроме Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области», — сообщил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что до 80% выявляемых в городе фактов инфицирования коронавирусом приходятся на штамм «Омикрон».