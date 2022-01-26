Анкара, 27 января, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Турция и Россия продолжают реализация контракта по приобретению Анкарой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган 26 января заявил в эфире телеканала NTV.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Тайип Эрдоган «Наш процесс продолжается».

На каком этапе находится реализация контракта, президент не уточнил.

По его словам, «в позитивном ключе» проходят и переговоры с США о возможном решении Вашингтона поставить Анкаре истребители пятого поколения F-35.

Напомним, после заключения Турцией в 2019 году контракта с Россией о поставках ЗРК С-400, США отказались продавать Анкаре самолёты пятого поколения F-35.

Как сообщало ИА REGNUM, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что критика властей США по закупкам Турцией российских комплексов С-400 является необоснованной.