Порт-о-Пренс, , 08:53 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Гаити Клод Жозеф 26 января поставил под сомнение возможность свершения правосудия премьер-министром Ариэлем Анри в деле об убийстве президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ариэль Арни Twitter.com/ArielHenryPM

Экс-министр заявил, что «правительство во главе с премьер-министром Анри не сможет отдать должное покойному президенту Жовенелю Моизу», поскольку систематически препятствует расследованию подробностей его убийства. Жозеф также предположил, что отстранение таких лиц, как судья Рокфеллер Винсент и прокурор Бел-Форд Клод, было нацелено на предотвращение обвинений в адрес Анри. Кроме того, Жозеф напомнил о категорическом отказе Анри от призыва к ООН для международного расследования убийства.

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен в своей резиденции в июне 2021 года группой бывших колумбийских солдат. Его смерть усугубила политический кризис и наделила полной властью премьер-министра Ариэля Анри, который уже несколько раз откладывал новые президентские выборы.

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