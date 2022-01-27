Хабаровск, , 02:38 — REGNUM Возгорание произошло в двухэтажном здании сельской гостиницы в Хабаровском крае. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар LoggaWiggler

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство ночью 27 января, в 21:10 мск загорелась кровля двухэтажного здания гостиницы, расположенной в селе имени Полины Осипенко на улице Будрина. Здание кирпичное, с деревянными перекрытиями. Площадь горения составила 800 кв. метров.

В ликвидации пожара были задействованы 14 человек и четыре единицы спецтехники. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания устанавливается в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России. На месте происшествия проводится опрос очевидцев и другие необходимые следственные действия.

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