Оттава, , 02:29 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обозвал протестующих против ограничительных мер дальнобойщиков маргиналами, которые не выражают интересы большинства граждан. Соответствующее заявление глава канадского правительства сделал в ходе пресс-конференции.

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«Это небольшое маргинальное меньшинство, которое едет в Оттаву, разделяет неприемлемые взгляды и не выражает мнение канадцев», — заявил он.

При этом Трюдо указал, что дальнобойщики уже почти все прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Также он обвинил оппозиционную Консервативную партию Канады в раздувании слухов о возможном дефиците товаров.

Ранее дальнобойщики Канады начали протестовать против введения сертификатов о вакцинации для водителей грузовиков, совершающих поездки в Соединенные Штаты. По различным оценкам, таких водителей в Канаде от 12 до 16 тыс. человек. Сейчас актив дальнобойщиков проводит автопробег в Оттаву, чтобы обратить внимание правительства на эту проблему.