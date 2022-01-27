Брюссель, , 02:29 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал письменный ответ США на российские предложения по безопасности в Европе, и призвал Россию принять солидарный подход в этом вопросе ЕС и США. Об этом Боррель 27 января заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Жозеп Боррель «Я приветствую письменный ответ Энтони Блинкена на предложения России по безопасности. Дипломатический путь предлагает единственное прочное решение для народа Украины и народов Европы. Я призываю Россию принять его. ЕС и США едины в нашем подходе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении в ближайшие дни провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, «после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги».

Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен: рассчитываю на разговор с Лавровым