Брюссель, 27 января 2022, 02:29 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал письменный ответ США на российские предложения по безопасности в Европе, и призвал Россию принять солидарный подход в этом вопросе ЕС и США. Об этом Боррель 27 января заявил на своей странице в социальной сети Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении в ближайшие дни провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, «после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги».
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