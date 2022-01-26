Боррель призвал Россию принять единый подход ЕС и США по безопасности
Брюссель, 27 января, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал письменный ответ США на российские предложения по безопасности в Европе, и призвал Россию принять солидарный подход в этом вопросе ЕС и США. Об этом Боррель 27 января заявил на своей странице в социальной сети Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Жозеп Боррель
«Я приветствую письменный ответ Энтони Блинкена на предложения России по безопасности. Дипломатический путь предлагает единственное прочное решение для народа Украины и народов Европы. Я призываю Россию принять его. ЕС и США едины в нашем подходе».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении в ближайшие дни провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, «после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги».