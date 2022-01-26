Брюссель, 27 января, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал письменный ответ США на российские предложения по безопасности в Европе, и призвал Россию принять солидарный подход в этом вопросе ЕС и США. Об этом Боррель 27 января заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Жозеп Боррель «Я приветствую письменный ответ Энтони Блинкена на предложения России по безопасности. Дипломатический путь предлагает единственное прочное решение для народа Украины и народов Европы. Я призываю Россию принять его. ЕС и США едины в нашем подходе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении в ближайшие дни провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, «после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги».