Асунсьон, , 02:33 — REGNUM Верхняя палата Национального Конгресса Парагвая одобрила 26 января законопроект, согласно которому чрезвычайное положение в области здравоохранения из-за пандемии будет продлено до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Люди с флагами Парагвая (сс) 總統府

Законопроект позволит медицинским работникам быть трудоустроенными одновременно в четырех организациях. Он также гарантирует трудящемуся населению сохранения заработной платы в случае отстранения от работы из-за коронавируса.

В текущих условиях Минздрав сможет заключать соглашения с частными лечебными заведениями и санаториями и приобретать лекарственные средства в ходе прямых переговоров с фармацевтическими компаниями, минуя стадию открытых торгов.

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