Сеул, , 02:28 — REGNUM Запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря осуществила Северная Корея, 27 января сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Запуск ракеты Times Asi

Отмечается, что указанные испытания стали шестыми с начала 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января КНДР произвела запуски двух крылатых ракет в направлении Японского моря. Пентагон призывал северокорейские властивернуться за стол переговоров и «прекратить провокации»в виде испытаний ракет.

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