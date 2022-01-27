Кейптаун, , 02:20 — REGNUM Биологи из Уханьского университета обнаружили в Юно-Африканской Республике (ЮАР) потенциально опасный для людей коронавирус летучих мышей NeoCov. Об этом сказано в статье-препринте, опубликованной 26 января на портале bioRxiv.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Китайские учёные под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня выяснили, что появление в геноме NeoCov всего одной мутации в ключевой части его оболочки может сделать его опасным и для человека. При этом на новый вирус не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2.

Исследователи считают важным отслеживать данную группу вирусов в связи с потенциальной возможностью появления их у людей. Отмечается, что в связи с пандемией COVID-19 учёные всего мира стали внимательнее относиться к потенциально опасным для человека вирусам, которые присутствуют в популяциях летучих мышей и других диких животных в разных странах мира. По мнению специалистов, чем больше контактов будет у человека с животными, тем больше вероятность появления новых коронавирусов, способных вызвать массовые заболевания.

Уточняется, что статья-препринт о коронавирусе летучих мышей NeoCov не рецензировалась и не проверялась научным сообществом, поэтому к выводам, сделанным в ней нужно подходить с большой осторожностью.