Киев, , 02:19 — REGNUM Ровенская область Украины возвращена в так называемую «красную» зону эпидемической опасности из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, 26 января сообщила на своем сайте Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее указанный режим ввели в Ивано-Франковской области. Еще 12 регионов Украины отнесены к «оранжевой» зоне подобной опасности. При этом Киев и 10 оставшихся украинских областей находятся в «желтой» зоне эпидемической угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что общее число случаев заражения коронавирусом, которые будут выявлены в стране с начала по конец февраля 2022 года, может превысить 1 млн.

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