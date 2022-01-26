Лима, 27 января, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо дал спорное интервью новостной сети CNN Espanol 26 января, в котором заявил, что не хочет, чтобы Перу развивалось в соответствии с моделями Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

Gob.pe Педро Кастильо

Интервьюер задавал Кастильо прямые и провокационные вопросы, на которые президент, назвавший себя человеком «без политического образования и опыта», давал уклончивые ответы. Например, Кастильо отказался отвечать на вопрос о том, кого он признает в роли президента Венесуэлы, Хуана Гуайдо или Николаса Мадуро, заявив, что это должны решать сами венесуэльцы.

Кроме того, Кастильо старательно избегал вопросов о Кубе, Венесуэле и Никарагуа «из уважения к автономии к каждой стране», в то же время заявляя, что не хочет, чтобы Перу развивалось по их сценарию.

Журналист напомнил Кастильо и о недавних политических скандалах с его участием, а также о попытке импичмента, но президент выразил уверенность в том, что он сумеет сохранить президентское кресло до конца срока в 2026 году. Тем не менее он заявил, что признает свои ошибки и не станет баллотироваться на следующих выборах.