Благовещенск, 27 января, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС из состава дислоцированного в Амурской области Дальневосточного авиационного полка дальней авиации совершили плановые полёты с дозаправкой в воздухе. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Стратегический ракетоносец Ту-95МС

Полёты проводились в дневное и ночное время, в условиях низких температур и высокой влажности воздуха.

пресс-служба Минобороны РФ «Элементы дозаправки в воздухе, в частности, проходили в условиях ограниченной видимости, на высоте более 6000 метров и скорости свыше 450 километров в час».

В сообщении военного ведомства отмечается, что в состав экипажей в качестве помощников командиров кораблей и штурманов вошли молодые выпускники лётных и штурманских военных училищ. Во время выполнения полётных заданий экипажи также отработали технику пилотирования строем.

Всего в полётах было задействовано более 10 экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, на белорусские аэродромы продолжают прибывать многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа (ВВО), задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства.