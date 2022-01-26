Аддис-Абеба, 27 января, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Правительство Эфиопии решило снять режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране в течение шести месяцев, в связи со стабилизацией обстановки. Об этом сообщает пресс-служба главный эфиопского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

Сообщается, что решение было принято советом министров после оценки обстановки в стране. Совет постановил, что ситуация с безопасностью в Эфиопии улучшилась, что позволяет снять режим ЧС.

Отметим, что в ноябре 2021 года власти Эфиопии ввели режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с активизацией действий боевиков в регионе Тыграй, а также их наступлением на другие регионы республики. Тем не менее за прошедший месяц эфиопским правительственным войскам удалось остановить распространение повстанцев и стабилизировать обстановку.