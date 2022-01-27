Прага, , 01:53 — REGNUM Чехия представит на конференции НАТО свои предложения по усилению боеспособности восточного крыла альянса. Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вечером 26 января сообщил журналистам.

Солдаты НАТО Daniel Cole

Ян Липавски «Планирование в сфере обороны проходит на уровне НАТО, проходит конференция по планированию. Речь идёт, фактически, о повышении способности восточного крыла Североатлантического альянса. Чехия представит там конкретные предложения».

По его словам, речь может идти о разных вариантах повышения числа подразделений, способных участвовать в разрабатываемых НАТО программах по укреплению восточного крыла.

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Напомним, Чехия вступила в НАТО в 1999 году. Ею офицеры регулярно занимают высокие посты в структурах блока. В частности, кандидат в президенты Чехии на выборах 2023 года, генерал Петер Павел с 2015 по 2018 годы возглавлял Военный комитет НАТО.

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