Буэнос-Айрес, 27 января, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Согласно данным национального министерства здравоохранения Аргентины от 26 января, средний возраст инфицированных штаммом «Омикрон» составляет 40 лет, в то время как в декабре, перед прибытием штамма в страну, средний возраст пациентов был равен 34 годам. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

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Прибытие в южно-американскую страну нового штамма привело к взрывному росту случаев заражения коронавирусной инфекцией. В среднем за последние три недели Минздрав Аргентины зарегистрировал более 100 тыс. новых случаев, в то время как средний возраст пациентов увеличился на шесть лет.

В это же время сократилось число случаев инфицирования молодых людей от 18 до 29 лет. Если в декабре они составляли 38% от общего количества, то к концу января только 22,2% пациентов относились к данной возрастной группе. Доля людей в возрасте от 30 до 59 лет существенно увеличилась: с 47,2% в декабре до 58% в январе.

Процент заболевших в старшей возрастной группе (более 60 лет) увеличилось с 7,5% до 14% от общего числа в декабре и январе соответственно. Кроме того, средний возраст погибших составляет 74 года.