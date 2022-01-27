Донецк, , 01:37 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) не исключили проведения Украиной в Донбассе постановочных химатак вдоль всей линии соприкосновения, по примеру Сирии. Об этом 26 января заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью газете «Известия».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пушилин рассказал, что Украина обвинила руководство ДНР в утечке химикатов в Горловке. В Донецке связали это обвинение с возможностью со стороны Киева устроить постановочные химатаки по примеру Сирии. Наблюдатели со стороны ОБСЕ утечку не подтвердили.

Пушилин выразил надежду, что Украина не будет применять подобный сценарий. При этом глава ДНР отметил, что есть сведения о прибытии в Авдеевку 40 военных специалистов, прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании. Существует вероятность подготовки и проведения провокаций этими военнослужащими.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению лидера СРЗП, депутата Госдумы Сергея Миронова, возможность военной помощи Донбассу со стороны России должна остудить пыл возможных провокаторов.

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