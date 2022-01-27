Оттава, , 01:34 — REGNUM Министр обороны Канады Анита Ананд в ближайшие дни совершит официальную поездку на Украину и в Латвию, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 26 января на пресс-конференции.

Флаг Канады Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

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Он сообщил, что Оттава собирается продолжать оказывать военную помощь Киеву. По словам Трюдо, уже в скором времени число канадских военнослужащих, которые находятся на Украине, увеличится с 200 до 260 человек. Кроме того, планируется, что в будущем их количество возрастет до 400.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность властям Канады за $120 млн, которые Оттава выделила на поддержку Киева.

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