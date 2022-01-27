Тюмень, , 01:30 — REGNUM В Тюменской области более 500 зданий школ будут оснащены современной цифровой инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

Камера видеонаблюдения

Будет произведена модернизация структурированных кабельных систем и локально вычислительных сетей, а также организована система видеонаблюдения и Wi-Fi сети для организации учебного процесса. Причём системы видеонаблюдения призваны круглосуточно следить за входом в школы, анализируя проходящих граждан, которые могут представлять угрозу, например, находящиеся в розыске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области местных школьников научат правилам безопасного поведения в интернете в рамках всероссийского проекта «Урок цифры».

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