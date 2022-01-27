Монтевидео, , 02:32 — REGNUM Согласно данным международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, опубликованным 25 января, показатели коррумпированности сильно выросли в Центральной Америке за счет укрепления авторитаризма в 2021 году. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Наименее коррумпированными странами исследователи назвали Уругвай и Чили с 73 и 67 баллами индекса восприятия коррупции CPI из 100 соответственно. Лидируют в рейтинге Венесуэла с 14 баллами и Никарагуа с 20 баллами. За последние два года ни одна страна не смогла улучшить свои показатели, а подавляющее большинство даже потеряли несколько баллов. Значительное улучшение ситуации показал только Парагвай.

Индекс восприятия коррупции измеряет, насколько коррумпирован государственный сектор каждой страны. Он основывается на информации из источников, отражающих оценки экспертов по таким вопросам, как взяточничество, нецелевое использование бюджетных средств, использование государственной должности для получения личной выгоды, кумовство, захват государственной власти узким кругом заинтересованных лиц.

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