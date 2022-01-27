Оттава, 27 января 2022, 01:25 — REGNUM Военные инструкторы из Канады, численность которых в рамках операции Unifier постепенно будет увеличиваться, задержатся на Украине до 2025 года. Об этом премьер Канады Джастин Трюдо 26 января сообщил журналистам.
Отметив, что численность контингента «инструкторов» постепенно будет доведена с 200 до 400 человек, Трюдо подтвердил продолжение поставок на Украину нелетального вооружения. Также Оттава по-прежнему будет передавать Киеву разведывательную информацию и оказывать помощь в отражении кибератак.
Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»
По словам премьер-министра, уже в ближайшее время на Украину направится министр обороны страны Анита Ананд.
Трюдо в очередной раз заявил, что Канада выступает за дипломатическое разрешение кризисной ситуации вокруг Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады рекомендовало членам семей канадских дипломатов, служащих на Украине, покинуть эту страну.
Читайте ранее в этом сюжете: Семьям дипломатов Канады рекомендовано покинуть Украину — СМИ