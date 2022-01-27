Оттава, , 01:25 — REGNUM Военные инструкторы из Канады, численность которых в рамках операции Unifier постепенно будет увеличиваться, задержатся на Украине до 2025 года. Об этом премьер Канады Джастин Трюдо 26 января сообщил журналистам.

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Джастин Трюдо «Сегодня я продлеваю миссию Unifier ещё на три года».

Отметив, что численность контингента «инструкторов» постепенно будет доведена с 200 до 400 человек, Трюдо подтвердил продолжение поставок на Украину нелетального вооружения. Также Оттава по-прежнему будет передавать Киеву разведывательную информацию и оказывать помощь в отражении кибератак.

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По словам премьер-министра, уже в ближайшее время на Украину направится министр обороны страны Анита Ананд.

Трюдо в очередной раз заявил, что Канада выступает за дипломатическое разрешение кризисной ситуации вокруг Украины.

Джастин Трюдо «Мы знаем, что решение этого конфликта должно быть дипломатическим, а не военным».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады рекомендовало членам семей канадских дипломатов, служащих на Украине, покинуть эту страну.

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