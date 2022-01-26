Рабат, 27 января, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Силовики Марокко задержали двух подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба марокканского центрального бюро расследований.

Марокко

Сообщается, что у подозреваемых изъяли сотовые телефоны и документы, в которых содержится экстремистская пропаганда. Предполагается, что задержанные распространяли агитационные материалы террористов для вовлечения в незаконную деятельность большего числа людей. В настоящее время по факту преступления ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2021 года совет судей в греческих Салониках разрешил экстрадировать 28-летнего гражданина Марокко в королевство в связи с обвинениями в терроризме. Марокканские власти подозревали мужчину в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).