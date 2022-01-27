Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что станет следующим президентом США. Об этом 26 января сообщила газета The New York Post.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание опубликовало видеозапись, на которой политик играет в гольф. Один из партнеров республиканца заявляет, что очередь удара по мячу дошла до 45-го президента США, т. е. Трампа. Он ответил, что настало время для «45-го и 47-го» главы Белого дома.

Журналисты не уточнили, когда была сделана видеозапись и предназначалась ли она для публичного распространения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Дональд Трамп, выступая перед своими сторонками в американском штате Аризоне, пообещал до 2024 года вернуть республиканцам контроль над Белым домом и Конгрессом США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп намерен «вернуть себе Белый дом» в 2024 году