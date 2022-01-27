Вашингтон, 27 января 2022, 01:10 — REGNUM Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что станет следующим президентом США. Об этом 26 января сообщила газета The New York Post.
Издание опубликовало видеозапись, на которой политик играет в гольф. Один из партнеров республиканца заявляет, что очередь удара по мячу дошла до 45-го президента США,
Журналисты не уточнили, когда была сделана видеозапись и предназначалась ли она для публичного распространения.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Дональд Трамп, выступая перед своими сторонками в американском штате Аризоне, пообещал до 2024 года вернуть республиканцам контроль над Белым домом и Конгрессом США.
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