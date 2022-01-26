Вашингтон, 27 января, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что станет следующим президентом США. Об этом 26 января сообщила газета The New York Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Издание опубликовало видеозапись, на которой политик играет в гольф. Один из партнеров республиканца заявляет, что очередь удара по мячу дошла до 45-го президента США, т. е. Трампа. Он ответил, что настало время для «45-го и 47-го» главы Белого дома.

Журналисты не уточнили, когда была сделана видеозапись и предназначалась ли она для публичного распространения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Дональд Трамп, выступая перед своими сторонками в американском штате Аризоне, пообещал до 2024 года вернуть республиканцам контроль над Белым домом и Конгрессом США.