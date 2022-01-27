Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Ещё совсем недавно все мировые СМИ в канун Нового года публиковали экономические прогнозы на следующие 12 месяцев. 2022 год стал исключением — эксперты и аналитики отделались туманными расплывчатыми фразами, а сама тема прогнозов ушла тень.

Кризис Pixabay.com

Датский Saxo Bank, традиционно публикующий прогноз, в декабре рассуждал о «зеленой» энергетике, предсказал гонку гиперзвукового вооружения и затронул конституционный кризис в США. Что касается экономического фона ожидаемых событий, о нём аналитики предпочли умолчать, рассказали в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Centre for Economics and Business Research (CEBR) из Великобритании, всегда отличавшийся подробными прогнозами, в прошедшем году опубликовал лишь одну лаконичную оценку, ожидая размер суммарного мирового ВВП в 100 трлн долл. Bloomberg также обнародовал список десяти главных рисков для глобальной экономики, но не давая прогнозы.

Нет никаких сомнений, что после 2019 года эксперты предпочитают дуть на воду, обжегшись на молоке. Тогда ожидался рост мирового ВВП в 3−4%, но пандемия привела к тому, что мировая экономика упала на 3,5%. Нельзя также забывать — любой авторитетный прогноз давно уже является инструментом управления экономикой. Именно от оптимистичных или пессимистичных ожиданий зависит, как будут действовать участники рынка.

Фактическое отсутствие экономических прогнозов на текущий год является явным признаком того, что перспективы глобальной экономики оставляют желать лучшего. В Институте РУССТРАТ напомнили, что МВФ и Всемирный банк скорректировали ожидаемый прирост мирового ВВП в 2022 году в сторону снижения, чем дали дополнительные основания для пессимизма.

Уже раздаются робкие экспертные голоса, которые утверждают, что в 2022 году неизбежен величайший за последние сто лет кризис — он полностью разрушит не только американскую, но и мировой экономику. «Пандемия», за которой последовали «локдауны» и другие «меры борьбы с COVID-19», стала началом реализации плана Клауса Шваба, называемого «Великая перезагрузка». Постепенное исчезновение прогнозов — признак того, что «Великая перезагрузка» продвигается вперед, пишет РУССТРАТ.