Каталония, Испания, , 01:06 — REGNUM Инициативу о восстановлении исторической памяти о женщинах, которые были обвинены в колдовстве, одобрил парламент испанского автономного сообщества Каталония. Об этом 26 января сказано в публикации на сайте региональной палаты.

Сожжение ведьмы. 1662

Проект резолюции о женщинах, обвинённых в колдовстве, был одобрен в ходе пленарного заседания. Такие женщины были признаны «жертвами женоненавистнических преследований». Парламент выразил своё одобрение кампании: «Они не были ведьмами, они были женщинами».

Инициатива восстанавливает историческую память о женщинах, которые подвергались пыткам, изгнанию, унижениям, а также были казнены, осуждены и репрессированы за колдовство на протяжении всей истории. Кроме того, в рамках инициативы будет продвигаться политика, направленная на «сохранение памяти стольких женщин, несправедливо казненных за необоснованные приговоры, и содействие исторической справедливости».

Стоит отметить, что Каталония в XV — XVIII веках была одним из самых активных регионов в Европе, занимавшимся преследованием женщин, заподозренных в колдовстве. За указанный период под предлогом борьбы с колдовством было казнено не менее 700 женщин.