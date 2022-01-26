Нью-Йорк, США, 27 января, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 января разнонаправленно на фоне итогов заседания ФРС. В символическом плюсе Nasdaq.

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 129,64 пункта (0,38%), до уровня 34 168,09 пункта. S&P 500 подешевел на 6,52 пункта (0,15%), до уровня 4349,93 пункта. Nasdaq к завершению дня приподнялся на 2,8 пункта (0,02%), до уровня 13 542,09 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,70 (1,99%), до уровня $87,30 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 января снижением.

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