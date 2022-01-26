Мехико, 27 января, 2022, 00:47 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек стал жертвой взрыва газа в трехэтажном жилом доме в городе Пуэбла в центральной части Мексики, 27 января сообщило издание El Sol de Mexico.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Взрыв почти полностью разрушил здание. Кроме того, еще 11 человек пострадали, а четверо — пропали без вести. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. По версии властей, в мастерской, расположенной на первом этаже здания, взорвалась цистерна с газом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в муниципалитете Тультепек в мексиканском штате Мехико произошел мощный взрыв в мастерской по производству пиротехники. В результате ЧП погибли два человека, а пятеро — пострадали.

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